В Одесской области капитально отремонтировали хирургическое отделение одной из центральных больниц

В Овидиопольской центральной районной больнице, что в Одесской области, открыли хирургическое отделение после капитального ремонта. Об этом сообщает Одесская ОВГА, передает УНН.

Детали

Во время ремонта отделение расширили на 30 мест для госпитализации пациентов.

"Просторные комфортабельные палаты оснащены современными кроватями с функцией регулирования, что позволяет обеспечить максимальное удобство для больного, перемещения с кровати на каталку и проведения различных медицинских манипуляций. Для улучшения комфорта пребывания пациентов в Овидиопольской больнице была оборудована новая система кондиционирования помещений, а двери в палатах и санузлах установлены с учетом потребностей пациентов и современных требований по безбарьерности", - информируют в ОГА.

Также сообщается, что центральную районную больницу в ходе рабочей поездки посетил заместитель председателя областной государственной администрации Александр Харлов. Там он ознакомился также с работой терапевтического многопрофильного отделения, педиатрического отделения и проверил обустройство бомбоубежища.

"В военное время особенно важно знать, что средства потрачены не напрасно. Ремонт отделения был крайне необходимым, и уверен, что здоровье людей того стоит", - отметил он.

Справка

Все работы по капитальному ремонту выполнены за счет средств Национальной службы здоровья Украины.