В Одесской области два грузовика столкнулись с цистернами, погиб водитель

Вблизи села Красная Коса в Белгород-Днестровском районе Одесской области произошла авария с участием двух грузовиков. Один водитель погиб, другого в состоянии средней тяжести госпитализировали. Авария произошла ночью 27 апреля. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области, передает УНН.

Детали

В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, гражданин 1978 года рождения. Сотрудниками ГСЧС с помощью гидравлического инструмента изъято погибшего водителя и спасен пострадавший водитель грузового авто DAF, которого в состоянии средней тяжести передано работникам скорой медицинской помощи говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в результате аварии движение на дороге "Одесса-Рени" временно перекрывали.

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