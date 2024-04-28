На Одещині дві вантажівки зіштовхнулись із цистернами, загинув водій
Київ • УНН
Поблизу села Красна Коса в Одеській області зіткнулися дві вантажівки, в результаті чого один водій загинув, а інший був госпіталізований у стані середнього ступеня тяжкості.
Поблизу села Красна Коса у Білгород-Дністровському районі на Одещині сталась аварія за участі двох вантажівок. Один водій загинув, іншого у стані середньої тяжкості ушпиталили. Аварія сталась вночі 27 квітня. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, передає УНН.
Деталі
Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, громадянин 1978 року народження. Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вилучено загиблого водія та врятовано постраждалого водія вантажного авто DAF, якого в стані середньої тяжкості передано працівникам швидкої медичної допомоги
У поліції зазначили, що внаслідок аварії рух на дорозі "Одеса-Рені" тимчасово перекривали.
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