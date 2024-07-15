Киев • УНН
В Одесской и Харьковской областях были зафиксированы вражеские беспилотники.
В Одессе сообщили о слышимом звуке взрыва. Мэр города Геннадий Труханов перед этим сообщал об очередном вражеском дроне-разведчике в акватории, пишет УНН.
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"В Одессе слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".
"Опять вражеский дрон-разведчик в акватории", - указал перед этим Труханов в Telegram.
Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о возможной работе ПВО по вражескому дрону.
Воздушные силы предупредили о возможной работе ПВО по вражескому дрону в Одесской области15 июля 2024, 09:33 • 17528 просмотров
А позже ВС ВСУ сообщили также о возможной работе ПВО по разведывательному БПЛА в Харьковской области.
Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги в Одесской области, в то же время, она продолжается в Харьковской области и в ряде других областей.
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