В Одессе сообщили о слышимом звуке взрыва. Мэр города Геннадий Труханов перед этим сообщал об очередном вражеском дроне-разведчике в акватории, пишет УНН.

Детали

"В Одессе слышен взрыв", - сообщило "Суспільне".

"Опять вражеский дрон-разведчик в акватории", - указал перед этим Труханов в Telegram.

Воздушные силы ВСУ ранее сообщали о возможной работе ПВО по вражескому дрону.

Воздушные силы предупредили о возможной работе ПВО по вражескому дрону в Одесской области

А позже ВС ВСУ сообщили также о возможной работе ПВО по разведывательному БПЛА в Харьковской области.

Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги в Одесской области, в то же время, она продолжается в Харьковской области и в ряде других областей.

На юге сегодня уничтожили уже 4 вражеских дрона-разведчика