Воздушные силы предупредили о возможной работе ПВО по вражескому дрону в Одесской области
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА в Одесской области.
Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной работе ПВО по вражескому БПЛА в Одесской области, пишет УНН.
Детали
"Возможна работа нашей ПВО по вражескому БПЛА в Одесской области!" - написали в ВС ВСУ в Telegram.
На юге сегодня уничтожили уже 4 вражеских дрона-разведчика15 июля 2024, 08:54 • 12671 просмотр
Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
Эксклюзив
Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив