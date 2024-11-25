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В Одессе разоблачили работников ТЦК, которые на блокпостах требовали у мужчин деньги за отсрочку

В Одессе разоблачили работников ТЦК, которые на блокпостах требовали у мужчин деньги за отсрочку

Киев  •  УНН

 • 6535 просмотра

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В Одессе разоблачена схема вымогательства денег работниками ТЦК за отсрочку от мобилизации на блокпостах. Во время обыска один из подозреваемых угрожал правоохранителям табельным оружием.

Правоохранители разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали у  мужчин деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР

По данным ГБР, за деньги работники ТЦК обещали «отпустить» мужчин, и помочь оформить отсрочку от службы. За такую «услугу» просили  ,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить деньги мужчинам угрожали объявлением в розыск.

Правоохранители, в частности, задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях имел отсрочку от мобилизации

- рассказали в ГБР.

21 ноября был задержан один из посредников во время получения оплаты за «услугу». Сейчас, как сообщается, решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении остальным участникам сделки.

Задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Также сообщается, что во время обыска в доме одного из возможных фигурантов, он достал табельное оружие и направил его на работников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Сейчас он задержан и сообщено о подозрении в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

За содеянное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Стрельба в Счастливом: Минобороны говорит, изучает инцидент с участием представителя ТЦК15 нояб. 2024, 13:34 • 13822 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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