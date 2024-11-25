В Одессе разоблачили работников ТЦК, которые на блокпостах требовали у мужчин деньги за отсрочку

Правоохранители разоблачили сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали у мужчин деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным ГБР, за деньги работники ТЦК обещали «отпустить» мужчин, и помочь оформить отсрочку от службы. За такую «услугу» просили ,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить деньги мужчинам угрожали объявлением в розыск.

Правоохранители, в частности, задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях имел отсрочку от мобилизации - рассказали в ГБР.

21 ноября был задержан один из посредников во время получения оплаты за «услугу». Сейчас, как сообщается, решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении остальным участникам сделки.

Задержанному сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Также сообщается, что во время обыска в доме одного из возможных фигурантов, он достал табельное оружие и направил его на работников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.

Сейчас он задержан и сообщено о подозрении в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

За содеянное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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