В Одессе повторный взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в пятницу, пишет УНН.

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"Еще взрыв!" - написал Труханов в Telegram.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно! Угроза ракетного удара!" - подчеркнул в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одесской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.

В Одесі чутно вибухи - мер