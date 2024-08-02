Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о повторном взрыве в городе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района оставаться в укрытиях из-за угрозы ракетного удара.
В Одессе повторный взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в пятницу, пишет УНН.
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"Еще взрыв!" - написал Труханов в Telegram.
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно! Угроза ракетного удара!" - подчеркнул в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В Одесской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
В Одесі чутно вибухи - мер2 августа 2024, 11:00 • 27498 просмотров