В Одессе официально открыли 13 безопасных пляжей для отдыха и оздоровления
Киев • УНН
В Одессе открыли 13 пляжных зон, которые прошли проверку безопасности и имеют доступ к укрытиям. Среди них Аркадия, Дельфин и инклюзивные локации.
В Одессе открыли первые 13 безопасных пляжных зон для оздоровления. Их признали соответствующими установленным требованиям безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Детали
Кипер сообщил о подписании приказа о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. Данный приказ является совместным с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса".
Среди открытых локаций - пляжи "Золотой берег", "Курортный", коммунальный пляж для лиц с инвалидностью, "Чайка", "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza), "Дельфин", "Калетон" и инклюзивный пляж "Без границ"
Начальник ОВА добавил: перед открытием все участки были проверены на доступность к укрытиям, организацию спасательных постов и других необходимых условий для пребывания людей. В то же время перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок.
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