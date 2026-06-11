В Одессе официально открыли 13 безопасных пляжей для отдыха и оздоровления

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В Одессе открыли первые 13 безопасных пляжных зон для оздоровления. Их признали соответствующими установленным требованиям безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Кипер сообщил о подписании приказа о доступе граждан к оздоровительным зонам на побережье. Данный приказ является совместным с командованием оперативно-тактической группировки "Одесса".

Среди открытых локаций - пляжи "Золотой берег", "Курортный", коммунальный пляж для лиц с инвалидностью, "Чайка", "Аркадия" (в районе ночных клубов Red Line и Ibiza), "Дельфин", "Калетон" и инклюзивный пляж "Без границ" - говорится в сообщении.

Начальник ОВА добавил: перед открытием все участки были проверены на доступность к укрытиям, организацию спасательных постов и других необходимых условий для пребывания людей. В то же время перечень безопасных зон для оздоровления может расширяться после прохождения соответствующих проверок.

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