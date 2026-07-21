В Одессе объявили день траура по трем погибшим в результате российской атаки
Киев • УНН
В Одессе 21 июля объявлен день траура по трем мирным жителям, погибшим в результате российской атаки. С начала полномасштабного вторжения в городе погибли 173 мирных жителя.
В Одессе 21 июля объявлен день траура по трем мирным жителям, погибшим в результате российской атаки накануне. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.
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По его словам, в ночь на 21 июля российские войска продолжили атаковать инфраструктуру города. В то же время информации о пострадавших в результате ночного обстрела не поступало.
Начальник Одесской МВА отметил, что жертвами вчерашней атаки стали трое гражданских – простые рабочие, которые жили и работали в Одессе.
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По его данным, с начала полномасштабного вторжения России в Одессе погибли 173 мирных жителя, среди которых 11 детей.
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