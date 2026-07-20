Количество пострадавших от атаки РФ на предприятие в Одесской области возросло до 8
Киев • УНН
В Одесской области количество пострадавших в результате атаки РФ по предприятию возросло до 8. Два человека госпитализированы, еще шестерым оказана амбулаторная помощь.
В Одесской области количество пострадавших в результате атаки рф на предприятие возросло до 8. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Количество пострадавших из-за атаки рф на предприятие возросло до 8. Два человека госпитализированы, еще шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно
Таким образом, по словам главы Одесской ОВА, в результате вражеской атаки всего пострадали 11 человек: трое погибли и восьмеро получили травмы различной степени тяжести.
В Одессе 21 июля объявлено днем траура20.07.26, 17:17 • 2110 просмотров
Напомним
20 июля Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, и под ударом оказалось гражданское предприятие, известно о трех погибших, еще 6 пострадавших.