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Количество пострадавших от атаки РФ на предприятие в Одесской области возросло до 8

Киев • УНН

 • 980 просмотра

В Одесской области количество пострадавших в результате атаки РФ по предприятию возросло до 8. Два человека госпитализированы, еще шестерым оказана амбулаторная помощь.

Количество пострадавших от атаки РФ на предприятие в Одесской области возросло до 8

В Одесской области количество пострадавших в результате атаки рф на предприятие возросло до 8. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Количество пострадавших из-за атаки рф на предприятие возросло до 8.  Два человека госпитализированы, еще шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно 

- сообщил Кипер. 

Таким образом, по словам главы Одесской ОВА, в результате вражеской атаки всего пострадали 11 человек: трое погибли и восьмеро получили травмы различной степени тяжести.

В Одессе 21 июля объявлено днем траура20.07.26, 17:17 • 2110 просмотров

Напомним

20 июля Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, и под ударом оказалось гражданское предприятие, известно о трех погибших, еще 6 пострадавших.

Антонина Туманова

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