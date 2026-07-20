В Одессе 21 июля объявлено днем траура
Киев • УНН
21 июля в Одессе объявлено днем траура из-за вражеской атаки 20 июля. На зданиях приспустят флаги с траурными лентами.
21 июля в Одессе объявлен днем траура в целях почтения памяти погибших в результате вражеской атаки на город, произошедшей 20 июля, передает УНН со ссылкой на городской совет Одессы.
На зданиях будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаг г. Одессы с траурными лентами.
Предприятиям, учреждениям, организациям города рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Городские власти Одессы чтят память погибших и выражают искренние соболезнования семьям и близким.
Напомним
20 июля Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, и под ударом оказалось гражданское предприятие, известно о трех погибших, еще 6 пострадавших.