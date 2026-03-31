В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате атаки рф

В Одессе 1 апреля 2026 года объявлен днем траура из-за гибели людей в результате вражеской атаки 28 марта. Соответствующее распоряжение принято для почтения памяти жертв российской агрессии. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.

Завтра, 1 апреля, на административных зданиях города будут приспущены государственные флаги Украины и флаги Одессы с траурными лентами.

Городские власти также призвали предприятия, учреждения и организации ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.

В Одесском городском совете выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули необходимость почтения их памяти.

В Одессе дрон попал в балкон дома, повреждено несколько этажей, есть пострадавший