В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате атаки рф
Киев • УНН
В Одессе почтят память жертв вражеского удара 28 марта приспущенными флагами. Городские власти призвали ограничить развлекательные мероприятия и использование музыки.
В Одессе 1 апреля 2026 года объявлен днем траура из-за гибели людей в результате вражеской атаки 28 марта. Соответствующее распоряжение принято для почтения памяти жертв российской агрессии. Об этом сообщает Одесский городской совет, передает УНН.
Детали
Завтра, 1 апреля, на административных зданиях города будут приспущены государственные флаги Украины и флаги Одессы с траурными лентами.
Городские власти также призвали предприятия, учреждения и организации ограничить проведение развлекательных мероприятий и использование музыки.
В Одесском городском совете выразили соболезнования семьям погибших и подчеркнули необходимость почтения их памяти.
