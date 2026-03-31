В Одесі 1 квітня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки рф

В Одесі 1 квітня 2026 року оголошено днем жалоби через загибель людей внаслідок ворожої атаки 28 березня. Відповідне розпорядження ухвалене для вшанування пам’яті жертв російської агресії. Про це повідомляє Одеська міська рада, передає УНН.

Деталі

Завтра, 1 квітня, на адміністративних будівлях міста буде приспущено державні прапори України та прапори Одеси з траурними стрічками.

Міська влада також закликала підприємства, установи та організації обмежити проведення розважальних заходів і використання музики.

В Одеській міській раді висловили співчуття родинам загиблих і наголосили на необхідності вшанування їхньої пам’яті.

