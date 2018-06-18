В одесском дельфинарии во время шоу родился дельфинчик
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 июня. УНН. В эти выходные во время шоу в дельфинарии родился малыш дельфинов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в одесском дельфинарии.
Малыш появилась в конце шоу. Зрители поднялись и стоя аплодировали роженице. Некоторые даже плакали.
По словам сотрудников заведения, это 26 дельфинчик, который здесь родился. Во время беременности мама Пенепола вела себя очень спокойно, шла на контакт с людьми. В самом шоу роженица не участвовала. В течение года малыш будет рядом с матерью.
Напомним, Киевский зоопарк разместил в сети фото, посвященные бегемоту Лили.