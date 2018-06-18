В одеському дельфінарії під час шоу народився дельфінчик

Маля з’явилося насамкінець шоу. Глядачі піднялися та стоячи аплодували породіллі. Дехто навіть плакав.

За словами співробітників закладу, це 26 дельфінчик, який тут народився. Під час вагітності мама Пенепола поводилася дуже спокійно, йшла на контакт із людьми. У самому шоу породілля не брала участь. Протягом року маля буде поруч із матір'ю.

Нагадаємо, Київський зоопарк розмістив у мережі фото, присвячені бегемоту Лілі.