В Одесской области снова обокрали склады сельхозпредприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Одесской области неизвестные обокрали состав сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Происшествие произошло в селе Глыбочек. Неизвестные лица разобрали часть кирпичной стены и проникли в середину склада. Оттуда они похитили ядохимикаты для вспрыскивания зерновых культур на сумму более 1 млн грн.
С заявлением о краже обратилась фирма, которая охраняет склады.
Сейчас начато расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, это уже не первое преступление направленное на завладение имуществом сельскохозяйственного предприятия совершенное в Одесской области в течение последних месяцев. В частности, со складов одного фермерского хозяйства злоумышленники похитили 1500 литров средств защиты растений, а во втором случае преступники забрали кроме средств защиты еще и семена подсолнечника, причинив ущерб на 2 млн грн. Кроме того, недавно было ограблено государственное сельскохозяйственное предприятие.