В Одеській області знову обікрали склади сільгосппідприємства

Подія сталася в селі Глибочок. Невідомі особи розібрали частину цегляної стіни та проникли до середини складу. Звідти вони викрали ядохімікати для сприскування зернових культур на суму понад 1 млн грн.

Із заявою про крадіжку звернулася фірма, яка охороняє склади.



Наразі розпочато розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).



Нагадаємо, це вже не перший злочин спрямований на заволодіння майном сільськогосподарського підприємства скоєний в Одеській області протягом останніх місяців. Зокрема, зі складів одного фермерського господарства зловмисники викрали 1500 літрів засобів захисту рослин, а у другому випадку злочинці забрали окрім засобів захисту ще й насіння соняшнику, завдавши збитків на 2 млн грн. Крім того, нещодавно було пограбоване державне сільськогосподарське підприємство.