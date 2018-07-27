В Одесской области зарегистрировано еще четыре 4 случая АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. С 19 по 25 июля на территории Одесской области было зарегистрировано 4 случая АЧС, передает УНН со ссылкой на данные Госпродпотребслужбы.
В частности, АЧС обнаружили на территории Дунайского биосферного заповедника (среди диких свиней); вблизи села Дивизия Татарбунарского района (обнаружено 2 трупа домашних свиней), на территории урочища Офицерское (среди диких свиней), а также в селе Владычень Болградского района (среди диких свиней).
"В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - уверили в Госпродпотребслужбе.
Отметим, что с начала года в Украине уже зафиксировали около 80 случаев АЧС.
За последние пять лет убытки за изъятых в результате проведения карантинных мероприятий по причинам АЧС свиней составляют 170,3 млн грн.
Преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, считает политик Сергей Тригубенко. А также - бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, который вызывает множество критических замечаний.