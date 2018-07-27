В Одеській області зареєстровано ще чотири 4 випадки АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. З 19 по 25 липня на території Одеської області було зареєстровано 4 випадки АЧС, передає УНН з посиланням на дані Держпродспоживслужби.
Зокрема, АЧС виявили на території Дунайського біосферного заповідника (серед диких свиней); поблизу села Дивізія Татарбунарського району (виявлено 2 трупа домашніх свиней), на території урочища Офіцерське (серед диких свиней), а також в селі Владичень Болградського району (серед диких свиней).
"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - запевнили в Держпродспоживслужбі.
Відзначимо, що з початку року в Україні вже зафіксували близько 80 випадків АЧС.
За останні п'ять років збитки за вилучених у результаті проведення карантинних заходів з причин АЧС свиней становлять 170,3 млн грн.
Подолати АЧС Україні заважає відсутність професійних кадрів, вважає політик Сергій Тригубенко. А також - нескінченний процес реформування Держпродчпоживслужби, який викликає безліч критичних зауважень.