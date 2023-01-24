В Одесской области состоится контролируемое уничтожение артиллерийских снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Обнаруженные два артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Второй Мировой войны, будут контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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"Одесская область. Обнаруженные накануне 2 артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Второй Мировой войны, будут контролируемо уничтожены специалистами ГСЧС в безопасном месте за пределами населенного пункта в Березовском районе. Берегите себя и родных! Сообщайте о подобных находках соответствующие структуры", - написал Братчук в Telegram.
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