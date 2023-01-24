В Одеській області відбудеться контрольоване знищення артилерійських снарядів

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"Одещина. Виявлені напередодні 2 артилерійські снаряди калібру 45 мм часів Другої Світової війни, будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС у безпечному місці за межами населенного пункту у Березівському районі. Бережіть себе та рідних! Повідомляйте про подібні знахідки відповідні структури", - написав Братчук у Telegram.

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