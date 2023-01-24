В Одеській області відбудеться контрольоване знищення артилерійських снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Виявлені два артилерійські снаряди калібру 45 мм часів Другої Світової війни, будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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"Одещина. Виявлені напередодні 2 артилерійські снаряди калібру 45 мм часів Другої Світової війни, будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС у безпечному місці за межами населенного пункту у Березівському районі. Бережіть себе та рідних! Повідомляйте про подібні знахідки відповідні структури", - написав Братчук у Telegram.
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