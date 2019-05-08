В Одесской области стреляли в депутата от БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Одесской области народный депутат Украины Александр Урбанский получил ранения из травматического оружия. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Как стало известно событие произошло в отеле. Выстрел совершил директор заведения.
В результате выстрела нардеп получил травматическое ранение в ногу. После оказания ему первой медицинской помощи он самостоятельно обратился в больницу.
Сейчас полиция начала досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Харькове мужчина стрелял в спецназовца.