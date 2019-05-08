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В Одеській області стріляли у нардепа від БПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. В Одеській області народний депутат України Олександр Урбанський отримав поранення з травматичної зброї. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Як стало відомо подія сталася в готелі. Постріл здійснив директор закладу.

В результаті пострілу нардеп отримав травматичне поранення в ногу. Після надання йому першої медичної допомоги він самостійно звернувся до лікарні.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, у Харкові чоловік стріляв у спецпризначенця

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