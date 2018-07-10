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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64985 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108089 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136448 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172403 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154298 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141806 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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В Одесской области умер брошенный младенец: полиция ищет его мать

В Одесской области умер брошенный младенец: полиция ищет его мать

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 10 июля. УНН. Полицейские Одесской области разыскивают женщину, которая бросила новорожденную девочку. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Ребенок был завернут в пеленки и еле дышал. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли.

"Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали розыск роженицы. К оперативно-розыскным мероприятиям была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. В настоящее время мать ребенка найти не удалось. Полицейские обращаются к жителям г. Подольск, Подольского района и соседних Окнянського, Балтского, Захаровского районов за помощью: просим сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако сейчас новорожденные дети у них отсутствуют. Это может пригодиться при поисках", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Херсонской области женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 210 тыс. грн.

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