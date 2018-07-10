В Одесской области умер брошенный младенец: полиция ищет его мать

Врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании роддома. Ребенок был завернут в пеленки и еле дышал. Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти малыша не смогли.

"Причину смерти установит судебно-медицинский эксперт после вскрытия. Полицейские сразу начали розыск роженицы. К оперативно-розыскным мероприятиям была привлечена кинологическая служба пограничного отряда. В настоящее время мать ребенка найти не удалось. Полицейские обращаются к жителям г. Подольск, Подольского района и соседних Окнянського, Балтского, Захаровского районов за помощью: просим сообщать информацию о женщинах, которые имели явные признаки беременности, однако сейчас новорожденные дети у них отсутствуют. Это может пригодиться при поисках", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, в Херсонской области женщина пыталась продать своего новорожденного ребенка за 210 тыс. грн.