В Одеській області померло покинуте немовля: поліція шукає його матір

Лікар міської лікарні Подільська знайшов дитину на підвіконні в будівлі пологового будинку. Дитина була загорнута в пелюшки і ледве дихала. Медики почали проводити реанімаційні заходи, але врятувати маля не змогли.

"Причину смерті встановить судово-медичний експерт після розтину. Поліцейські відразу розпочали розшук породіллі. До оперативно-розшукових заходів була залучена кінологічна служба прикордонного загону. На даний час матір дитини знайти не вдалося. Поліцейські звертаються до жителів м. Подільська, Подільського району та сусідніх Окнянського, Балтського, Захарівського районів по допомогу: просимо повідомляти інформацію про жінок, які мали явні ознаки вагітності, однак наразі новонароджені діти у них відсутні. Це може стати у пригоді при пошуках", - зазначили у поліції.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, у Херсонській області жінка намагалася продати власну новонароджену дитину за 210 тис. грн.