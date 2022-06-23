В Одесской области полиция нашла повешенной 16-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Одесской области полиция обнаружила в лесополосе в селе повешенной 16-летнюю девушку. Внешние следы насильственной смерти на теле умершей не обнаружены. В рамках производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия по установлению обстоятельств и причин трагедии. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.
Детали
Известно, что девушку после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной. По словам последнего, вчера после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и пропала.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медицинские эксперты. Следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 предварительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство».
Напомним
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