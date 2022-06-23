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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В Одесской области полиция нашла повешенной 16-летнюю девушку

В Одесской области полиция нашла повешенной 16-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 212811 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Одесской области полиция обнаружила в лесополосе в селе повешенной 16-летнюю девушку. Внешние следы насильственной смерти на теле умершей не обнаружены. В рамках производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия по установлению обстоятельств и причин трагедии. Об этом сообщает полиция Одесской области, передает УНН.

Детали 

Известно, что девушку после смерти родителей воспитывали дедушка с бабушкой. По словам опекунов, в последнее время между ними и внучкой возникали конфликты из-за ее дружбы со взрослым мужчиной. По словам последнего, вчера после встречи с ним девушка сказала, что идет домой и пропала.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и медицинские эксперты. Следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 предварительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Самоубийство».

Напомним 

В пригороде Одессы обнаружили мертвого чиновника, он был в машине с изрезанными венами. 

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