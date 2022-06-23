В Одеській області поліція знайшла повішеною 16-річну дівчину

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Відомо, що дівчину після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком. Зі слів останнього, вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і медичні експерти. Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство».

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