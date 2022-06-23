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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В Одеській області поліція знайшла повішеною 16-річну дівчину

В Одеській області поліція знайшла повішеною 16-річну дівчину

Київ • УНН

 • 212815 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. В Одеській області поліція виявила у лісосмузі в селі повішеною 16-річну дівчину. Зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявлено. У межах провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедії. Про це повідомляє поліція Одеської області, передає УНН.

Деталі

Відомо, що дівчину після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком. Зі слів останнього, вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і медичні експерти. Слідчі відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство».

Нагадаємо 

У передмісті Одеси виявили мертвого чиновника, він був у машині з порізаними венами.

Українські Національні Новини

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