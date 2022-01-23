Під Одесою в авто знайшли мертвого чиновника
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У передмісті Одеси виявили мертвого чиновника, він був у машині з порізаними венами. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
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Зазначається, що в районі села Нерубайське, неподалік траси Одеса — Київ, знайшли автомобіль Volkswagen.
У салоні, на водійському сидінні, був мертвий чоловік, у нього були порізані вени. Поруч лежали закривавлені ножиці.
Повідомляється, що загиблий — житель міста Болград (Одеська обл.) Дмитро Кукол, 1980 р. н.
Він був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області — начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.