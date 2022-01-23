Під Одесою в авто знайшли мертвого чиновника

Деталі

Зазначається, що в районі села Нерубайське, неподалік траси Одеса — Київ, знайшли автомобіль Volkswagen.

У салоні, на водійському сидінні, був мертвий чоловік, у нього були порізані вени. Поруч лежали закривавлені ножиці.

Повідомляється, що загиблий — житель міста Болград (Одеська обл.) Дмитро Кукол, 1980 р. н.

Він був заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області — начальником відділу використання земель сільськогосподарського призначення.