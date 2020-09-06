В Одесской области после ДТП с миниавтобусом и легковушкой погибли два человека

“От полученных травм скончались 44-летний киевлянин — водитель Renault и его 66-летняя пассажирка. Трое других пассажиров этого автомобиля в настоящее время находятся в больнице. Водитель автомобиля Toyota Hiace с различными травмами тоже находится в медицинском учреждении”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Украины, следствие продолжается.

Как сообщал УНН, в Одесской области водитель миниавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем в котором находилась семейная пара с двумя детьми. В результате шесть человек пострадали, из которых двое детей.