На Одещині в ДТП постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. В Одеській області водій мініавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми. В результаті шестеро людей постраждали, з яких двоє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції в Одеській області.
Так, ДТП сталася сьогодні близько другої години дня в Овідіополі.
“За попередньою інформацією, 50-річний водій мініавтобусу Toyota Hiace виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Renault, в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми — хлопчиком 2012 року народження та дівчинкою 2019 року народження, а також жінка похилого віку. На даний час всі вони з травмами направлені до Овідіопольської лікарні. Водій іншого транспортного засобу сам звернувся до медичного закладу з травмами голови”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Миколаївській області дві вантажівки потрапили у смертельну ДТП.