В Одесской области в ДТП пострадали шесть человек, среди них двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Одесской области водитель миниавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем в котором находилась семейная пара с двумя детьми. В результате шесть человек пострадали, из которых двое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области.
ДТП произошло сегодня около двух часов дня в Овидиополе.
"По предварительной информации, 50-летний водитель миниавтобусов Toyota Hiace выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Renault, в котором находилась семейная пара с двумя детьми - мальчиком 2012 рождения и девочкой 2019 рождения, а также пожилая женщина. В настоящее время все они с травмами направлены в Овидиопольскую больницу. Водитель другого транспортного средства сам обратился в медицинское учреждение с травмами головы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Николаевской области два грузовика попали в смертельное ДТП.