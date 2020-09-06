В Одеській області після ДТП з мініавтобусом та легковиком померли дві людини

“Від отриманих травм померли 44-річний киянин — водій Renault та його 66-річна пасажирка. Троє інших пасажирів цієї автівки на даний час знаходяться у лікарні. Водій автомобіля Toyota Hiace з різноманітними травмами теж перебуває у медичному закладі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом ДТП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 України, слідство триває.

Як повідомляв УНН, в Одеській області водій мініавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми. В результаті шестеро людей постраждали, з яких двоє дітей.