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В Одеській області після ДТП з мініавтобусом та легковиком померли дві людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Одеській області після зіткнення мікроавтобусу та легковика у лікарні померли дві постраждалі людини. Про це повідомляє Овідіопольський відділ поліції в Одеській області, передає УНН.

В Одеській області після ДТП з мініавтобусом та легковиком померли дві людини

“Від отриманих травм померли 44-річний киянин — водій Renault та його 66-річна пасажирка. Троє інших пасажирів цієї автівки на даний час знаходяться у лікарні. Водій автомобіля Toyota Hiace з різноманітними травмами теж перебуває у медичному закладі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом ДТП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 України, слідство триває.

Як повідомляв УНН, в Одеській області водій мініавтобусу виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем в якому знаходилася сімейна пара з двома дітьми. В результаті шестеро людей постраждали, з яких двоє дітей.

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