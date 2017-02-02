В Одесской области горел склад с металлоломом
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Беляевском районе по ул. Объездная произошло возгорание металлического сооружения с металлоломом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.
На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые в течение часа ликвидировали пожар на общей площади 85 кв. м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова пожар "1 БИС". Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава ГУ ГосЧС Украины в Одесской области и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ночью 2 февраля в Киеве произошел пожар на территории завода.