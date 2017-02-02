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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области горел склад с металлоломом

Киев • УНН

 • 6426 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Беляевском районе по ул. Объездная произошло возгорание металлического сооружения с металлоломом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Одесской области.

В Одесской области горел склад с металлоломом

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые в течение часа ликвидировали пожар на общей площади 85 кв. м. Подразделения работали по повышенному номеру вызова пожар "1 БИС". Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 20 человек личного состава ГУ ГосЧС Украины в Одесской области и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ночью 2 февраля в Киеве произошел пожар на территории завода.

Украинские Национальные Новости

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