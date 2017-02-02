В Одеській області горів склад із металобрухтом
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Біляївському районі по вул.Об’їзна сталося загоряння металевої споруди з металобрухтом. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які протягом години ліквідували пожежу на загальній площі 85 кв. м. Підрозділи працювали по підвищеному номеру виклику пожежа “1 БІС”. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучалися 20 людей особового складу ГУ ДСНС України в Одеській області та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, вночі 2 лютого в Києві сталася пожежа на території заводу.