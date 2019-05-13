В Одессе нашли повешенного мужчину на спортплощадке

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55540 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 82967 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101895 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125279 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138178 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144723 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе нашли повешенного мужчину на спортплощадке

В Одессе нашли повешенного мужчину на спортплощадке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В субботу, 11 мая, на спортивной площадке обнаружили тело повешенного мужчину в Суворовском районе Одессы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В субботу, 11 мая, на улице Черноморского казачества, около шести утра на (спортивной площадке - ред.) обнаружили повешенное тело мужчины. Установлено, что он был местным жителем, 1995 года рождения. На его теле внешних следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщается, он повесился на спортивном оборудовании", - сказали в пресс-службе.

Также, сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, тело 15-летней девушки в петле было обнаружено сегодня утром в лесополосе возле одного из сел Татарбунарского района Одесской области.

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