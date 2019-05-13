В Одессе нашли повешенного мужчину на спортплощадке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В субботу, 11 мая, на спортивной площадке обнаружили тело повешенного мужчину в Суворовском районе Одессы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
"В субботу, 11 мая, на улице Черноморского казачества, около шести утра на (спортивной площадке - ред.) обнаружили повешенное тело мужчины. Установлено, что он был местным жителем, 1995 года рождения. На его теле внешних следов насильственной смерти не обнаружено. Как сообщается, он повесился на спортивном оборудовании", - сказали в пресс-службе.
Также, сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".
Напомним, тело 15-летней девушки в петле было обнаружено сегодня утром в лесополосе возле одного из сел Татарбунарского района Одесской области.