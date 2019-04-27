На Одещині знайшли повішеною 15-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тіло 15-річної дівчини в зашморгу було виявлене сьогодні вранці в лісосмузі біля одного з сіл Татарбунарського району Одеської області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Наразі обставини трагедії на місці події встановлює слідчо-оперативна група Татарбунарського відділу поліції.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У рамках розпочатого кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема – судово-медичну, яка встановить причини смерті дівчинки.
Відомо, що загибла місцева, проживала вона в прийомній родині, була студенткою профтехучилища.
Як повідомляв УНН, у столиці знайдено повішеним студента.