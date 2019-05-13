В Одесі знайшли повішеного чоловіка на спортмайданчику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В суботу, 11 травня, на спортивному майданчику виявили тіло повішеного чоловіка у Суворівському районі Одеси. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
"В суботу, 11 травня, на вулиці Чорноморського козацтва, близько шостої ранку на (спортивному майданчику – ред.) виявили повішене тіло чоловіка. Встановлено, що він був місцевим жителем, 1995 року народження. На його тілі зовнішніх слідів насильницької смерті не виявлено. Як повідомлено, він повісився на спортивному обладнанні", - сказали в прес-службі.
Також, відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 115 КК України з позначкою "самогубство".
Нагадаємо, тіло 15-річної дівчини в зашморгу було виявлене сьогодні вранці в лісосмузі біля одного з сіл Татарбунарського району Одеської області.