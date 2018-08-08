В Одессе задержали подозреваемого в подготовке взрыва

"К правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям. Отрабатывая полученную информацию, полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям", - говорится в сообщении.

Мужчина, узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, "решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу". Для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания. 31-летний житель области решил поквитаться с бывшей женой с помощью гранаты. Однако правоохранители предотвратили трагедию.

"Около семи часов вечера на улице Пантелеймоновской они задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), 14 (приготовление к преступлению) и 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, автомобиль поехал в толпу людей во время мирной акции в Одесской области.