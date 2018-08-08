В Одессе задержали подозреваемого в подготовке взрыва

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30374 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 93959 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129004 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167677 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140642 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180256 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

Маск призвал Штаты выйти из НАТО и прекратить финансировать оборону Европы

9 марта, 11:40 • 27801 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 68061 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 51573 просмотра
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 32683 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 41590 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145323 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180257 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188231 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198770 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 167678 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107381 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111648 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113556 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112836 просмотра
Актуальное
В Одессе задержали подозреваемого в подготовке взрыва

В Одессе задержали подозреваемого в подготовке взрыва

Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранители предотвратили взрыв в центре Одессы: мужчина решил покрываться с бывшей женой-полицейской с помощью гранаты. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"К правоохранителям обратилась работница одного из областных отделов полиции. В своем заявлении женщина сообщила, что в течение длительного времени бывший муж преследует ее, угрожая расправой ей, ее семье и детям. Отрабатывая полученную информацию, полицейские выяснили, что мужчина не просто достает "любимую", но и вынашивает намерение перейти от словесных угроз к реальным действиям", - говорится в сообщении.

Мужчина, узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, "решил устроить ей в прямом смысле взрывную встречу". Для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведений общественного питания. 31-летний житель области решил поквитаться с бывшей женой с помощью гранаты. Однако правоохранители предотвратили трагедию.

"Около семи часов вечера на улице Пантелеймоновской они задержали вооруженного гранатой мужчину и изъяли у него взрывоопасный предмет", - отметили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР еще и по статьям 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), 14 (приготовление к преступлению) и 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, автомобиль поехал в толпу людей во время мирной акции в Одесской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы