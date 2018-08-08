В Одесі затримали підозрюваного у підготовці вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці запобігли вибуху у центрі Одеси: чоловік вирішив покриватися з колишньою дружиною-поліцейською за допомогою гранати. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області, передає УНН.
"До правоохоронців звернулася працівниця одного з обласних відділів поліції. У своїй заяві жінка повідомила, що протягом тривалого часу колишній чоловік переслідує її, погрожуючи розправою їй, її родині та дітям. Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейські з’ясували, що чоловік не просто допікає "кохану", а й виношує намір перейти від словесних погроз до реальних дій", - йдеться в повідомленні.
Чоловік, дізнавшись, що жінка збирається у справах до Одеси, "вирішив влаштувати їй у прямому сенсі вибухову зустріч". Для розправи зловмисник обрав людне місце поблизу залізничного вокзалу та закладів громадського харчування. 31-річний житель області вирішив поквитатися з колишньою дружиною за допомогою гранати. Однак правоохоронці запобігли трагедії.
"Близько сьомої години вечора на вулиці Пантелеймонівській вони затримали озброєного гранатою чоловіка та вилучили у нього вибухонебезпечний предмет", - зазначили в поліції.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР ще й за статтями 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), 14 (готування до злочину) і 115 (умисне вбивство) КК України. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, автомобіль поїхав у натовп людей під час мирної акції в Одеській області.