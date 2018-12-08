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В Одессе задержали футбольных болельщиков, которые подожгли сиденья

Киев • УНН

 • 8994 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во время футбольного матча между командами "Черноморец" и "Ворскла", который проходил на стадионе "Черноморец" в Одессе, болельщики одной из команд зажгли файеры и подожгли сиденья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

В Одессе задержали футбольных болельщиков, которые подожгли сиденья

"В Приморский отдел полиции было доставлено 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в заявлении пресс-центра НПУ.

Добавляется, что решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.

"Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - резюмирует пресс-служба Нацполиции.

Напомним, 1 декабря, Шевченковский районный суд Львова признал виновными трех поляков по статье "хулиганство". Они подожгли два файера на Лычаковском кладбище, неподалеку польских военных захоронений. Суд назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому.

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