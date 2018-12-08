В Одессе задержали футбольных болельщиков, которые подожгли сиденья
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во время футбольного матча между командами "Черноморец" и "Ворскла", который проходил на стадионе "Черноморец" в Одессе, болельщики одной из команд зажгли файеры и подожгли сиденья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.
"В Приморский отдел полиции было доставлено 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в заявлении пресс-центра НПУ.
Добавляется, что решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.
"Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - резюмирует пресс-служба Нацполиции.
Напомним, 1 декабря, Шевченковский районный суд Львова признал виновными трех поляков по статье "хулиганство". Они подожгли два файера на Лычаковском кладбище, неподалеку польских военных захоронений. Суд назначил наказание в виде 8 500 грн штрафа каждому.