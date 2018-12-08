В Одесі затримали футбольних вболівальників, які підпалили сидіння
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Під час футбольного матчу між командами "Чорноморець" та "Ворскла", який проходив на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, вболівальники однієї з команд запалили фаєри та підпалили сидіння. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Національної поліції України.
“До Приморського відділу поліції було доставлено 12 осіб, дехто з яких виявив злісну непокору поліцейським під час виконання ними службових обов’язків”, — йдеться в заяві прес-центру НПУ.
Додається, що вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності.
“Наразі обставин події з’ясовуються. Вирішується питання про притягнення правопорушників до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — резюмує прес-служба Нацполіції.
Нагадаємо, 1 грудня, Личаківський районний суд міста Львова визнав винними трьох поляків за статтею “хуліганство”. Вони підпалили два фаєри на Личаківському цвинтарі, неподалік польських військових поховань. Суд призначив покарання у виді 8,5 тисяч грн штрафу кожному.