В Одессе задержали 17-летнего парня по подозрению в травмировании правоохранителя на акции ЛГБТ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Одессе задержали 17-летнего парня, которого подозревают в травмировании накануне полицейского на Думской площади, где планировалась акция ЛГБТ-сообщества в рамках фестиваля квир-культуры “ОдессаПрайд-2020”, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Одесской области.
"После проверки к административной ответственности по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП полицейские привлекли двенадцать человек. Еще трех, несовершеннолетних, после взятия объяснений передали родителям. По факту насилия в отношении одного из сотрудников правоохранительных органов начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины. В рамкам указанного уголовного производства по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержано 17-летнего правонарушителя", - говорится в сообщении.
По данным полиции, за медицинской помощью к врачам с предварительным диагнозом "химический ожог глаз, лица и шеи первой степени" обратилась 24-летняя участница акции.
"В объяснении полицейским она указала, что в ее сторону во время мероприятия было вылито неизвестное вещество. Сведения по заявлению гражданки полицейские зарегистрировали в Журнал единого учета Приморского отдела полиции. Сейчас проверка по данному факту продолжается", - добавили в полиции.
Напомним, в Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции "Одесса Прайд 2020", которую организовала местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылила газ в толпе и забросала людей яйцами.