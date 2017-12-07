В Одессе загорелся трамвай: пострадали 7 пассажиров
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня вечером в Одессе вследствие пожара, который произошел в трамвае № 7, за медицинской помощью к врачам обратилось семь человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
По предварительной информации, возгорание началось в щитовой у кабины водителя. За помощью к медикам обратились семь пассажиров: у них признаки отравления угарным газом и травмы мягких тканей, полученные из-за давки в дверях.
В мэрии добавили, что сейчас три человека остались на дообследование.
Сейчас огонь полностью локализован и ликвидирован. Выясняются все обстоятельства и причины возгорания.
Напомним, 7 декабря в результате ДТП в Мариуполе маршрутка врезалась в дерево, есть пострадавшие.