В Одесі загорівся трамвай: постраждало 7 пасажирів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні ввечері в Одесі внаслідок пожежі, що сталася у трамваї №7, за медичною допомогою до лікарів звернулося семеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
За попередньою інформацією, загорання почалося у щитовій біля кабіни водія. За допомогою до медиків звернулися семеро пасажирів: у них ознаки отруєння чадним газом та травми м'яких тканин, отримані через тисняву в дверях.
У мерії додали, що наразі троє осіб залишилися на дообстеження.
Наразі вогонь повністю локалізовано та ліквідовано. З’ясовуються всі обставини та причини загорання.
Нагадаємо, 7 грудня внаслідок ДТП у Маріуполі маршрутка врізалась в дерево, є постраждалі.