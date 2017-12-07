В Одесі загорівся трамвай: постраждало 7 пасажирів

За попередньою інформацією, загорання почалося у щитовій біля кабіни водія. За допомогою до медиків звернулися семеро пасажирів: у них ознаки отруєння чадним газом та травми м'яких тканин, отримані через тисняву в дверях.

У мерії додали, що наразі троє осіб залишилися на дообстеження.

Наразі вогонь повністю локалізовано та ліквідовано. З’ясовуються всі обставини та причини загорання.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок ДТП у Маріуполі маршрутка врізалась в дерево, є постраждалі.