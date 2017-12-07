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В Одесі загорівся трамвай: постраждало 7 пасажирів

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні ввечері в Одесі внаслідок пожежі, що сталася у трамваї №7, за медичною допомогою до лікарів звернулося семеро осіб. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

За попередньою інформацією, загорання почалося у щитовій біля кабіни водія. За допомогою до медиків звернулися семеро пасажирів: у них ознаки отруєння чадним газом та травми м'яких тканин, отримані через тисняву в дверях.

У мерії додали, що наразі троє осіб залишилися на дообстеження.

Наразі вогонь повністю локалізовано та ліквідовано. З’ясовуються всі обставини та причини загорання.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок ДТП у Маріуполі маршрутка врізалась в дерево, є постраждалі.

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