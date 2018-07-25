В Одессе выиграно полмиллиона гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В минувшую пятницу, 20 июля, в Одессе выигран главный приз электронной мгновенной лотереи "Володар гри" в размере 500 тыс. грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Счастливчик приобрел выигрышный билет в "ЛОТО маркете", который расположен по адресу: ул. Днепровская дорога, 120. Игра обошлась победителю в 50 грн.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил счастливчика и пригласил новоиспеченного богача обратиться на горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65 и получить информацию по оформлению своего приза.
Напомним, что "Володар гри" - одна из электронных мгновенных лотерей компании "М.С.Л." семейства "Швидкограй". В 2017 году электронные мгновенные лотереи "Швидкограй" попали в ТОП-10 самых инновационных продуктов по результатам European Lotteries Innovation Award - конкурса, организованного Европейской Ассоциацией государственных лотерей и ТОТО (EL), предназначенного для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.