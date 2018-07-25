В Одесі виграно півмільйона гривень у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Минулої п'ятниці, 20 липня, в Одесі виграно головний приз електронної миттєвої лотереї "Володар гри" обсягом 500 тис. грн. Про це розповів оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний білет у "ЛОТО маркеті", що розташований за адресою: вул. Дніпровська дорога, 120. Гра обійшлася переможцю у 50 грн.
Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав щасливчика і запросив новоспеченого багатія звернутися на гарячу лінію компанії за номером 0 (800) 21 00 65 та отримати інформацію щодо оформлення свого призу.
Нагадаємо, що "Володар гри" - одна з електронних миттєвих лотерей компанії "М.С.Л." сімейства "Швидкограй". У 2017 році електронні миттєві лотереї "Швидкограй" потрапили до ТОП-10 найбільш інноваційних продуктів за результатами European Lotteries Innovation Award - конкурсу, організованого Європейською Асоціацією державних лотерей і ТОТО (EL), призначеного для просування та визнання кращих інновацій у лотерейній індустрії Європи.