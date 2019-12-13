В Одессе у пенсионерки вырвали из рук сумку с деньгами на сумму 18 тысяч долларов

Происшествие произошло вчера вечером. Женщина возвращалась домой. Под парадным ее караулили двое неизвестных, один из которых распылил ей в лицо слезоточивый газ, а другой вырвал из рук сумку, в которой были деньги. По предварительной информации в сумке были деньги в сумме 18 тысяч долларов.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

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