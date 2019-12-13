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В Одесі в пенсіонерки вирвали з рук сумку з грошима на суму 18 тисяч доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Одесі невідомі скоїли розбійний напад на місцеву жительку, пенсіонерку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася вчора ввечері. Жінка поверталася до дому. Під парадним на неї чатували двоє невідомих, один з яких розпилив їй в обличчя сльозогінний газ, а інший вирвав з рук сумку, в якій були гроші. За попередньою інформацією у сумці були гроші на суму 18 тисяч доларів.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

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