В Одессе торжественно открыли детский дом

Здание находится в историческом центре Одессы на Деволановском спуске. Меценаты надеются, что отреставрированный детский дом станет началом восстановления старой Одессы.

Средства на открытие дома предоставили представители еврейской общины. Здесь будут учиться около 52 девочек, особое внимание будет уделяться наукам, направленным на обучение и воспитание высокообразованных специалистов.