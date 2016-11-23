В Одесі урочисто відкрили дитячий будинок

Будівля знаходиться в історичному центрі Одеси на Деволанівському спуску. Меценати сподіваються, що відреставрований дитячий будинок стане початком відновлення старої Одеси.

Кошти на відкриття будинку надали представники єврейської громади. Тут навчатимуться близько 52 дівчаток, особливу увагу приділятимуть наукам, спрямованих на навчання та виховання високоосвічених спеціалістів.